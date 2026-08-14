HorseCoin 今日价格

HorseCoin (马币) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.44%。当前 马币 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 马币。

HorseCoin 目前市值在 $ 22,923 排名第 #-，流通供应量为 1.00B 马币。过去 24 小时内，马币 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03265298，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，马币 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 -3.12%。过去一天，总交易量达到 --。

HorseCoin（马币）市场信息

市值 $ 22.92K$ 22.92K $ 22.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.92K$ 22.92K $ 22.92K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HorseCoin 的当前市值为 $ 22.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。马币 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.92K。