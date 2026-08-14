horse in an air vent 今日价格

horse in an air vent (HORSE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.63%。当前 HORSE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HORSE。

horse in an air vent 目前市值在 $ 28,054 排名第 #-，流通供应量为 993.86M HORSE。过去 24 小时内，HORSE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HORSE 在过去一小时内波动了 +1.17%，过去7 天内波动了 +48.86%。过去一天，总交易量达到 --。

horse in an air vent（HORSE）市场信息

市值 $ 28.05K$ 28.05K $ 28.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.05K$ 28.05K $ 28.05K 流通量 993.86M 993.86M 993.86M 总供应量 993,864,360.481893 993,864,360.481893 993,864,360.481893

horse in an air vent 的当前市值为 $ 28.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HORSE 的流通量为 993.86M，总供应量是 993864360.481893，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.05K。