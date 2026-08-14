Horse 今日价格

Horse (HOR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.92%。当前 HOR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOR。

Horse 目前市值在 $ 36,793 排名第 #-，流通供应量为 500.00M HOR。过去 24 小时内，HOR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOR 在过去一小时内波动了 -0.28%，过去7 天内波动了 -66.55%。过去一天，总交易量达到 --。

Horse（HOR）市场信息

市值 $ 36.79K$ 36.79K $ 36.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 36.79K$ 36.79K $ 36.79K 流通量 500.00M 500.00M 500.00M 总供应量 499,995,859.444698 499,995,859.444698 499,995,859.444698

Horse 的当前市值为 $ 36.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOR 的流通量为 500.00M，总供应量是 499995859.444698，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 36.79K。