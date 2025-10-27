hornyCoin（69420）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001645 $ 0.00001645 $ 0.00001645 24H最低价 $ 0.00001715 $ 0.00001715 $ 0.00001715 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001645$ 0.00001645 $ 0.00001645 24H最高价 $ 0.00001715$ 0.00001715 $ 0.00001715 历史最高 $ 0.00073145$ 0.00073145 $ 0.00073145 最低价 $ 0.00001522$ 0.00001522 $ 0.00001522 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.97% 漲跌幅（7D） +0.45% 漲跌幅（7D） +0.45%

hornyCoin（69420）当前实时价格为 $0.00001715。过去 24 小时内，69420 的交易价格在 $ 0.00001645 至 $ 0.00001715 之间波动，市场活跃度显著。69420 的历史最高价为 $ 0.00073145，历史最低价为 $ 0.00001522。

从短期表现来看，69420 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.97%，过去 7 天内累计变动为 +0.45%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

hornyCoin（69420）市场信息

市值 $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K 流通量 999.47M 999.47M 999.47M 总供应量 999,470,426.643233 999,470,426.643233 999,470,426.643233

hornyCoin 的当前市值为 $ 17.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。69420 的流通量为 999.47M，总供应量是 999470426.643233，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.14K。