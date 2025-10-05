Horizon（HRZ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00587474 24H最低价 $ 0.00592035 24H最高价 24H最低价 $ 0.00587474 24H最高价 $ 0.00592035 历史最高 $ 0.126194 最低价 $ 0.00524898 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.27% 漲跌幅（7D） -8.28%

Horizon（HRZ）当前实时价格为 $0.00589662。过去 24 小时内，HRZ 的交易价格在 $ 0.00587474 至 $ 0.00592035 之间波动，市场活跃度显著。HRZ 的历史最高价为 $ 0.126194，历史最低价为 $ 0.00524898。

从短期表现来看，HRZ 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.27%，过去 7 天内累计变动为 -8.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Horizon（HRZ）市场信息

市值 $ 50.60K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 56.48K 流通量 8.58M 总供应量 9,577,807.002004618

Horizon 的当前市值为 $ 50.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HRZ 的流通量为 8.58M，总供应量是 9577807.002004618，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 56.48K。