hop cat 今日价格

hop cat (HOP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.86%。当前 HOP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOP。

hop cat 目前市值在 $ 13,785.75 排名第 #-，流通供应量为 999.44M HOP。过去 24 小时内，HOP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00371814，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOP 在过去一小时内波动了 +0.22%，过去7 天内波动了 +2.70%。过去一天，总交易量达到 --。

hop cat（HOP）市场信息

市值 $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 总供应量 999,438,181.504225 999,438,181.504225 999,438,181.504225

hop cat 的当前市值为 $ 13.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOP 的流通量为 999.44M，总供应量是 999438181.504225，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.79K。