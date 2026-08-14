Hooja 今日价格

Hooja (HOOJA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.41%。当前 HOOJA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOOJA。

Hooja 目前市值在 $ 29,050 排名第 #-，流通供应量为 983.73M HOOJA。过去 24 小时内，HOOJA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOOJA 在过去一小时内波动了 +0.22%，过去7 天内波动了 -37.69%。过去一天，总交易量达到 --。

Hooja（HOOJA）市场信息

市值 $ 29.05K$ 29.05K $ 29.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 29.05K$ 29.05K $ 29.05K 流通量 983.73M 983.73M 983.73M 总供应量 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232

Hooja 的当前市值为 $ 29.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOOJA 的流通量为 983.73M，总供应量是 983728436.6776232，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.05K。