HooderScan 今日价格

HooderScan (HOODER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 15.09%。当前 HOODER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HOODER。

HooderScan 目前市值在 $ 37,880 排名第 #-，流通供应量为 750.00M HOODER。过去 24 小时内，HOODER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00221755，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HOODER 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -42.18%。过去一天，总交易量达到 --。

HooderScan（HOODER）市场信息

市值 $ 37.88K$ 37.88K $ 37.88K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 50.51K$ 50.51K $ 50.51K 流通量 750.00M 750.00M 750.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HooderScan 的当前市值为 $ 37.88K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOODER 的流通量为 750.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.51K。