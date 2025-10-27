Hooded Cult（HOODED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.11% 涨跌幅（1D） -1.56% 漲跌幅（7D） -3.83% 漲跌幅（7D） -3.83%

Hooded Cult（HOODED）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，HOODED 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。HOODED 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，HOODED 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.11%，过去 24 小时内变动为 -1.56%，过去 7 天内累计变动为 -3.83%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hooded Cult（HOODED）市场信息

市值 $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K 成交量（24H） $ 136.66$ 136.66 $ 136.66 完全稀释市值 $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K 流通量 995.66M 995.66M 995.66M 总供应量 995,664,594.206021 995,664,594.206021 995,664,594.206021

Hooded Cult 的当前市值为 $ 4.79K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 136.66。HOODED 的流通量为 995.66M，总供应量是 995664594.206021，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.79K。