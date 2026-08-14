HoodDomains 今日价格

HoodDomains (HD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.89%。当前 HD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HD。

HoodDomains 目前市值在 $ 13,185.73 排名第 #-，流通供应量为 899.26M HD。过去 24 小时内，HD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HD 在过去一小时内波动了 -2.79%，过去7 天内波动了 -55.54%。过去一天，总交易量达到 --。

HoodDomains（HD）市场信息

市值 $ 13.19K$ 13.19K $ 13.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.19K$ 13.19K $ 13.19K 流通量 899.26M 899.26M 899.26M 总供应量 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537 899,262,811.1303537

HoodDomains 的当前市值为 $ 13.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HD 的流通量为 899.26M，总供应量是 899262811.1303537，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.19K。