HOOD PEPE 今日价格

HOOD PEPE (HPEPE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.24%。当前 HPEPE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HPEPE。

HOOD PEPE 目前市值在 $ 265,202 排名第 #-，流通供应量为 972.68M HPEPE。过去 24 小时内，HPEPE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HPEPE 在过去一小时内波动了 -0.75%，过去7 天内波动了 -28.68%。过去一天，总交易量达到 $ 3.21K。

HOOD PEPE（HPEPE）市场信息

市值 $ 265.20K$ 265.20K $ 265.20K 成交量（24H） $ 3.21K$ 3.21K $ 3.21K 完全稀释市值 $ 263.42K$ 263.42K $ 263.42K 流通量 972.68M 972.68M 972.68M 总供应量 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508 972,680,229.6308508

HOOD PEPE 的当前市值为 $ 265.20K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.21K。HPEPE 的流通量为 972.68M，总供应量是 972680229.6308508，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 263.42K。