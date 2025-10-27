Honeywell xStock（HONX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 215.97 $ 215.97 $ 215.97 24H最低价 $ 217.04 $ 217.04 $ 217.04 24H最高价 24H最低价 $ 215.97$ 215.97 $ 215.97 24H最高价 $ 217.04$ 217.04 $ 217.04 历史最高 $ 271.63$ 271.63 $ 271.63 最低价 $ 200.73$ 200.73 $ 200.73 涨跌幅（1H） -0.02% 涨跌幅（1D） +0.11% 漲跌幅（7D） +6.52% 漲跌幅（7D） +6.52%

Honeywell xStock（HONX）当前实时价格为 $216.31。过去 24 小时内，HONX 的交易价格在 $ 215.97 至 $ 217.04 之间波动，市场活跃度显著。HONX 的历史最高价为 $ 271.63，历史最低价为 $ 200.73。

从短期表现来看，HONX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 +0.11%，过去 7 天内累计变动为 +6.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Honeywell xStock（HONX）市场信息

市值 $ 217.53K$ 217.53K $ 217.53K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.92M$ 4.92M $ 4.92M 流通量 1.01K 1.01K 1.01K 总供应量 22,733.1070828 22,733.1070828 22,733.1070828

Honeywell xStock 的当前市值为 $ 217.53K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HONX 的流通量为 1.01K，总供应量是 22733.1070828，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.92M。