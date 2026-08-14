Honeyland 今日价格

Honeyland (HXD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.38%。当前 HXD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HXD。

Honeyland 目前市值在 $ 53,565 排名第 #-，流通供应量为 536.51M HXD。过去 24 小时内，HXD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.344088，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HXD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.43%。过去一天，总交易量达到 --。

Honeyland（HXD）市场信息

市值 $ 53.57K$ 53.57K $ 53.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 69.28K$ 69.28K $ 69.28K 流通量 536.51M 536.51M 536.51M 总供应量 774,510,511.5061901 774,510,511.5061901 774,510,511.5061901

Honeyland 的当前市值为 $ 53.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HXD 的流通量为 536.51M，总供应量是 774510511.5061901，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 69.28K。