HoneyFun AI（AIBERA）价格信息 (USD)

HoneyFun AI（AIBERA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，AIBERA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。AIBERA 的历史最高价为 $ 0.03630752，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，AIBERA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.74%，过去 24 小时内变动为 -5.62%，过去 7 天内累计变动为 -46.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HoneyFun AI（AIBERA）市场信息

市值 $ 5.02K$ 5.02K $ 5.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.92K$ 10.92K $ 10.92K 流通量 45.95M 45.95M 45.95M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

HoneyFun AI 的当前市值为 $ 5.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIBERA 的流通量为 45.95M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.92K。