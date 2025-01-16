Honey Badger 价格 (HOBA)
今天 Honey Badger (HOBA) 的实时价格为 0.274498 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HOBA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Honey Badger 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.51K USD
- Honey Badger 当天价格变化为 +5.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Honey Badger 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01431275。
在过去30天内，Honey Badger 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0535683121。
在过去60天内，Honey Badger 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1348618830。
在过去90天内，Honey Badger 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3787949269322192。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01431275
|+5.50%
|30天
|$ -0.0535683121
|-19.51%
|60天
|$ -0.1348618830
|-49.13%
|90天
|$ -0.3787949269322192
|-57.98%
Honey Badger 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.39%
+5.50%
+0.00%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
A memecoin celebrating the Honey Badger that is devoted to animal charity.
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|1 HOBA 兑换 AUD
A$0.44194178
|1 HOBA 兑换 GBP
￡0.22234338
|1 HOBA 兑换 EUR
€0.26626306
|1 HOBA 兑换 USD
$0.274498
|1 HOBA 兑换 MYR
RM1.235241
|1 HOBA 兑换 TRY
₺9.72820912
|1 HOBA 兑换 JPY
¥42.84090286
|1 HOBA 兑换 RUB
₽28.13055504
|1 HOBA 兑换 INR
₹23.76603684
|1 HOBA 兑换 IDR
Rp4,499.96649312
|1 HOBA 兑换 PHP
₱16.07460288
|1 HOBA 兑换 EGP
￡E.13.82371928
|1 HOBA 兑换 BRL
R$1.64973298
|1 HOBA 兑换 CAD
C$0.39253214
|1 HOBA 兑换 BDT
৳33.37346684
|1 HOBA 兑换 NGN
₦426.8992896
|1 HOBA 兑换 UAH
₴11.57832564
|1 HOBA 兑换 VES
Bs14.822892
|1 HOBA 兑换 PKR
Rs76.58768698
|1 HOBA 兑换 KZT
₸145.621189
|1 HOBA 兑换 THB
฿9.49488582
|1 HOBA 兑换 TWD
NT$9.03647416
|1 HOBA 兑换 CHF
Fr0.24979318
|1 HOBA 兑换 HKD
HK$2.13559444
|1 HOBA 兑换 MAD
.د.م2.7587049