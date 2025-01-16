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Honey 价格 (HNY)

USD

Honey (HNY) 实时价格图表

$2.45
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+1.40%(1D)

今天 Honey (HNY) 的价格

今天 Honey (HNY) 的实时价格为 2.46 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HNY 兑换 USD 的价格为实时更新。
Honey 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.27K USD
- Honey 当天价格变化为 +1.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Honey (HNY) 价格表现 USD

今天内，Honey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04027027
在过去30天内，Honey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.6516958200
在过去60天内，Honey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3054638580
在过去90天内，Honey 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.598204695661423

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.04027027+1.66%
30天$ -0.6516958200-26.49%
60天$ -0.3054638580-12.41%
90天$ -0.598204695661423-19.56%

Honey (HNY) 价格分析

Honey 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 2.42
$ 2.42$ 2.42

$ 2.51
$ 2.51$ 2.51

$ 2,187.59
$ 2,187.59$ 2,187.59

+0.49%

+1.66%

-3.64%

Honey (HNY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.27K
$ 1.27K$ 1.27K

0.00
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什么是Honey (HNY)

1Hive is a DAO that issues and distributes a digital currency called Honey. Honey holders stake on proposals using Conviction Voting to determine how issuance is distributed. By supporting proposals which increase the value of Honey, a positive feedback loop drives growth and sustainability. Conviction Voting allows everyone to participate and shape the direction of 1Hive, while preventing anyone from taking control or ownership.

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Honey (HNY) 资源

官网

大家还在问：关于 Honey (HNY) 的其他问题

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HNY 兑换为当地货币

1 HNY 兑换 AUD
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1 HNY 兑换 GBP
1.9926
1 HNY 兑换 EUR
2.3862
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$2.46
1 HNY 兑换 MYR
RM11.07
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87.1824
1 HNY 兑换 JPY
¥383.9322
1 HNY 兑换 RUB
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1 HNY 兑换 INR
212.9868
1 HNY 兑换 IDR
Rp40,327.8624
1 HNY 兑换 PHP
144.0576
1 HNY 兑换 EGP
￡E.123.8856
1 HNY 兑换 BRL
R$14.7846
1 HNY 兑换 CAD
C$3.5178
1 HNY 兑换 BDT
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