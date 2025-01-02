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Honest 价格 (HNST)

USD

Honest (HNST) 实时价格图表

$0.00606162
$0.00606162$0.00606162
-2.50%(1D)

今天 Honest (HNST) 的价格

今天 Honest (HNST) 的实时价格为 0.00606482 USD。目前其市值为 $ 824.38K USD。HNST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Honest 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.33K USD
- Honest 当天价格变化为 -2.52%
- 其循环供应量为 136.00M USD

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Honest (HNST) 价格表现 USD

今天内，Honest 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000157145265544676
在过去30天内，Honest 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007520922
在过去60天内，Honest 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0007935283
在过去90天内，Honest 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000149061167055129

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000157145265544676-2.52%
30天$ +0.0007520922+12.40%
60天$ +0.0007935283+13.08%
90天$ +0.000149061167055129+2.52%

Honest (HNST) 价格分析

Honest 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00594972
$ 0.00594972$ 0.00594972

$ 0.00704884
$ 0.00704884$ 0.00704884

$ 0.140228
$ 0.140228$ 0.140228

+1.02%

-2.52%

+23.31%

Honest (HNST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 824.38K
$ 824.38K$ 824.38K

$ 12.33K
$ 12.33K$ 12.33K

136.00M
136.00M 136.00M

什么是Honest (HNST)

Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins.

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Honest (HNST) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Honest (HNST) 的其他问题

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HNST 兑换为当地货币

1 HNST 兑换 AUD
A$0.009703712
1 HNST 兑换 GBP
0.004851856
1 HNST 兑换 EUR
0.0058222272
1 HNST 兑换 USD
$0.00606482
1 HNST 兑换 MYR
RM0.0271097454
1 HNST 兑换 TRY
0.2141487942
1 HNST 兑换 JPY
¥0.9529651666
1 HNST 兑换 RUB
0.6761667818
1 HNST 兑换 INR
0.5199976668
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Rp97.8196637246
1 HNST 兑换 PHP
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￡E.0.3078502632
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R$0.038511607
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C$0.0087333408
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1 HNST 兑换 NGN
9.3882200636
1 HNST 兑换 UAH
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Bs0.30930582
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NT$0.1994719298
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Fr0.005458338
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HK$0.0471236514
1 HNST 兑换 MAD
.د.م0.061254682