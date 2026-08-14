Homunculus Loxodontus 今日价格

Homunculus Loxodontus (SNORP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 27.53%。当前 SNORP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SNORP。

Homunculus Loxodontus 目前市值在 $ 40,419 排名第 #-，流通供应量为 876.97M SNORP。过去 24 小时内，SNORP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SNORP 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -23.79%。过去一天，总交易量达到 --。

Homunculus Loxodontus（SNORP）市场信息

市值 $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K 流通量 876.97M 876.97M 876.97M 总供应量 952,501,333.383278 952,501,333.383278 952,501,333.383278

Homunculus Loxodontus 的当前市值为 $ 40.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SNORP 的流通量为 876.97M，总供应量是 952501333.383278，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.90K。