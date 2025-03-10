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Homebrew Robotics Club 价格 (BREW)

USD

Homebrew Robotics Club (BREW) 实时价格图表

$0.00289475
$0.00289475$0.00289475
-9.50%(1D)

今天 Homebrew Robotics Club (BREW) 的价格

今天 Homebrew Robotics Club (BREW) 的实时价格为 0.00289475 USD。目前其市值为 $ 2.02M USD。BREW 兑换 USD 的价格为实时更新。
Homebrew Robotics Club 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 24.98K USD
- Homebrew Robotics Club 当天价格变化为 -9.51%
- 其循环供应量为 699.39M USD

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Homebrew Robotics Club (BREW) 价格表现 USD

今天内，Homebrew Robotics Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000304256060527009
在过去30天内，Homebrew Robotics Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Homebrew Robotics Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Homebrew Robotics Club 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000304256060527009-9.51%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Homebrew Robotics Club (BREW) 价格分析

Homebrew Robotics Club 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00287097
$ 0.00287097$ 0.00287097

$ 0.00326783
$ 0.00326783$ 0.00326783

$ 0.00566252
$ 0.00566252$ 0.00566252

+0.18%

-9.51%

-43.18%

Homebrew Robotics Club (BREW) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M

$ 24.98K
$ 24.98K$ 24.98K

699.39M
699.39M 699.39M

什么是Homebrew Robotics Club (BREW)

The Homebrew Computer Club was a hobbyist computer club in the 1970s that counted many famous technologists, like Steve Wozniak, as members. The club pushed forward the boundaries of hobbyist computing. Similarly, Homebrew Computer Club is a club that empowers hobbyist who seek to build robotics-focused products. At the core of the club is the desire to keep robotics software open source and robotics hardware affordable.

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Homebrew Robotics Club (BREW) 资源

官网

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BREW 兑换为当地货币

1 BREW 兑换 AUD
A$0.004573705
1 BREW 兑换 GBP
0.0022289575
1 BREW 兑换 EUR
0.00266317
1 BREW 兑换 USD
$0.00289475
1 BREW 兑换 MYR
RM0.0127658475
1 BREW 兑换 TRY
0.105542585
1 BREW 兑换 JPY
¥0.428596685
1 BREW 兑换 RUB
0.257690645
1 BREW 兑换 INR
0.252248515
1 BREW 兑换 IDR
Rp47.45491044
1 BREW 兑换 PHP
0.1655797
1 BREW 兑换 EGP
￡E.0.146648035
1 BREW 兑换 BRL
R$0.016731655
1 BREW 兑换 CAD
C$0.0041394925
1 BREW 兑换 BDT
0.3520884425
1 BREW 兑换 NGN
4.3859804625
1 BREW 兑换 UAH
0.119437385
1 BREW 兑换 VES
Bs0.185264
1 BREW 兑换 PKR
Rs0.811514215
1 BREW 兑换 KZT
1.4217564625
1 BREW 兑换 THB
฿0.097668865
1 BREW 兑换 TWD
NT$0.09506359
1 BREW 兑换 CHF
Fr0.00254738
1 BREW 兑换 HKD
HK$0.0224922075
1 BREW 兑换 MAD
.د.م0.0281659175
1 BREW 兑换 MXN
$0.058763425