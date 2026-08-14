Homebrew Robotics 今日价格

Homebrew Robotics (BREW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.77%。当前 BREW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BREW。

Homebrew Robotics 目前市值在 $ 798,409 排名第 #-，流通供应量为 837.15M BREW。过去 24 小时内，BREW 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00795107，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BREW 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 +75.95%。过去一天，总交易量达到 $ 2.48K。

Homebrew Robotics（BREW）市场信息

市值 $ 798.41K$ 798.41K $ 798.41K 成交量（24H） $ 2.48K$ 2.48K $ 2.48K 完全稀释市值 $ 798.41K$ 798.41K $ 798.41K 流通量 837.15M 837.15M 837.15M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Homebrew Robotics 的当前市值为 $ 798.41K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.48K。BREW 的流通量为 837.15M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 798.41K。