Home Depot xStock（HDX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 387.4 $ 387.4 $ 387.4 24H最低价 $ 389.51 $ 389.51 $ 389.51 24H最高价 24H最低价 $ 387.4$ 387.4 $ 387.4 24H最高价 $ 389.51$ 389.51 $ 389.51 历史最高 $ 427.69$ 427.69 $ 427.69 最低价 $ 364.56$ 364.56 $ 364.56 涨跌幅（1H） -0.46% 涨跌幅（1D） -0.23% 漲跌幅（7D） -1.02% 漲跌幅（7D） -1.02%

Home Depot xStock（HDX）当前实时价格为 $387.51。过去 24 小时内，HDX 的交易价格在 $ 387.4 至 $ 389.51 之间波动，市场活跃度显著。HDX 的历史最高价为 $ 427.69，历史最低价为 $ 364.56。

从短期表现来看，HDX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.46%，过去 24 小时内变动为 -0.23%，过去 7 天内累计变动为 -1.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Home Depot xStock（HDX）市场信息

市值 $ 129.47K$ 129.47K $ 129.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.36M$ 8.36M $ 8.36M 流通量 334.16 334.16 334.16 总供应量 21,570.30382888 21,570.30382888 21,570.30382888

Home Depot xStock 的当前市值为 $ 129.47K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HDX 的流通量为 334.16，总供应量是 21570.30382888，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.36M。