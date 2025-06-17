今天 Holy Liquid (HL) 的价格

今天 Holy Liquid (HL) 的实时价格为 0.00337329 USD。目前其市值为 $ 3.37M USD。HL 兑换 USD 的价格为实时更新。

Holy Liquid 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 -- USD

- Holy Liquid 当天价格变化为 -2.12%

- 其循环供应量为 1.00B USD

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