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Holdstation USDC 价格 (HSUSDC)

USD

Holdstation USDC (HSUSDC) 实时价格图表

$1.15
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+3.00%(1D)

今天 Holdstation USDC (HSUSDC) 的价格

今天 Holdstation USDC (HSUSDC) 的实时价格为 1.15 USD。目前其市值为 $ 1.89M USD。HSUSDC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Holdstation USDC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 59.85 USD
- Holdstation USDC 当天价格变化为 +3.06%
- 其循环供应量为 1.64M USD

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Holdstation USDC (HSUSDC) 价格表现 USD

今天内，Holdstation USDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.03422087
在过去30天内，Holdstation USDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0172317150
在过去60天内，Holdstation USDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0286114250
在过去90天内，Holdstation USDC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0250422949126476

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.03422087+3.06%
30天$ +0.0172317150+1.50%
60天$ -0.0286114250-2.48%
90天$ -0.0250422949126476-2.13%

Holdstation USDC (HSUSDC) 价格分析

Holdstation USDC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

-0.03%

+3.06%

+0.34%

Holdstation USDC (HSUSDC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

$ 59.85
$ 59.85$ 59.85

1.64M
1.64M 1.64M

什么是Holdstation USDC (HSUSDC)

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Holdstation USDC (HSUSDC) 资源

白皮书
官网

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HSUSDC 兑换为当地货币

1 HSUSDC 兑换 AUD
A$1.84
1 HSUSDC 兑换 GBP
0.92
1 HSUSDC 兑换 EUR
1.104
1 HSUSDC 兑换 USD
$1.15
1 HSUSDC 兑换 MYR
RM5.1405
1 HSUSDC 兑换 TRY
40.6065
1 HSUSDC 兑换 JPY
¥180.6995
1 HSUSDC 兑换 RUB
128.2135
1 HSUSDC 兑换 INR
98.601
1 HSUSDC 兑换 IDR
Rp18,548.3845
1 HSUSDC 兑换 PHP
66.608
1 HSUSDC 兑换 EGP
￡E.58.374
1 HSUSDC 兑换 BRL
R$7.3025
1 HSUSDC 兑换 CAD
C$1.656
1 HSUSDC 兑换 BDT
137.425
1 HSUSDC 兑换 NGN
1,780.177
1 HSUSDC 兑换 UAH
48.369
1 HSUSDC 兑换 VES
Bs58.65
1 HSUSDC 兑换 PKR
Rs320.3325
1 HSUSDC 兑换 KZT
603.6695
1 HSUSDC 兑换 THB
฿39.422
1 HSUSDC 兑换 TWD
NT$37.8235
1 HSUSDC 兑换 CHF
Fr1.035
1 HSUSDC 兑换 HKD
HK$8.9355
1 HSUSDC 兑换 MAD
.د.م11.615