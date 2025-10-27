HoldME Token（HOLDME）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00013807 24H最高价 $ 0.00014782 历史最高 $ 0.00053058 最低价 $ 0.00005136 涨跌幅（1H） +0.76% 涨跌幅（1D） +7.00% 漲跌幅（7D） +4.81%

HoldME Token（HOLDME）当前实时价格为 $0.00014776。过去 24 小时内，HOLDME 的交易价格在 $ 0.00013807 至 $ 0.00014782 之间波动，市场活跃度显著。HOLDME 的历史最高价为 $ 0.00053058，历史最低价为 $ 0.00005136。

从短期表现来看，HOLDME 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.76%，过去 24 小时内变动为 +7.00%，过去 7 天内累计变动为 +4.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HoldME Token（HOLDME）市场信息

市值 $ 147.60K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 147.60K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

HoldME Token 的当前市值为 $ 147.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOLDME 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 147.60K。