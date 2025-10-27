Holdcoin（HOLD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00000678 24H最高价 $ 0.00000745 历史最高 $ 0.00411566 最低价 $ 0.00000601 涨跌幅（1H） -0.01% 涨跌幅（1D） -4.15% 漲跌幅（7D） +1.76%

Holdcoin（HOLD）当前实时价格为 $0.00000693。过去 24 小时内，HOLD 的交易价格在 $ 0.00000678 至 $ 0.00000745 之间波动，市场活跃度显著。HOLD 的历史最高价为 $ 0.00411566，历史最低价为 $ 0.00000601。

从短期表现来看，HOLD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.01%，过去 24 小时内变动为 -4.15%，过去 7 天内累计变动为 +1.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Holdcoin（HOLD）市场信息

市值 $ 69.33K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 69.33K 流通量 10.00B 总供应量 10,000,000,000.0

Holdcoin 的当前市值为 $ 69.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOLD 的流通量为 10.00B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 69.33K。