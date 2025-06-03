HOLD 图标

HOLD 价格 (EARN)

USD

HOLD (EARN) 实时价格图表

$0.00368336
$0.00368336$0.00368336
-1.40%(1D)

今天 HOLD (EARN) 的价格

今天 HOLD (EARN) 的实时价格为 0.00367125 USD。目前其市值为 $ 1.56M USD。EARN 兑换 USD 的价格为实时更新。
HOLD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- HOLD 当天价格变化为 -1.76%
- 其循环供应量为 422.75M USD

在获取 MEXC 上从 EARN兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 EARN 价格信息的首选平台。

HOLD (EARN) 价格表现 USD

今天内，HOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，HOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002999095
在过去60天内，HOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005077797
在过去90天内，HOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0023690116982976233

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.76%
30天$ -0.0002999095-8.16%
60天$ +0.0005077797+13.83%
90天$ +0.0023690116982976233+181.92%

HOLD (EARN) 价格分析

HOLD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00350615
$ 0.00350615$ 0.00350615

$ 0.00393217
$ 0.00393217$ 0.00393217

$ 0.02784741
$ 0.02784741$ 0.02784741

-0.14%

-1.76%

-21.80%

HOLD (EARN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

--
----

422.75M
422.75M 422.75M

什么是HOLD (EARN)

$EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders!

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

HOLD (EARN) 资源

官网

大家还在问：关于 HOLD (EARN) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

EARN 兑换为当地货币

1 EARN 兑换 VND
96.60894375
1 EARN 兑换 AUD
A$0.005653725
1 EARN 兑换 GBP
0.002716725
1 EARN 兑换 EUR
0.0031939875
1 EARN 兑换 USD
$0.00367125
1 EARN 兑换 MYR
RM0.0155661
1 EARN 兑换 TRY
0.143692725
1 EARN 兑换 JPY
¥0.525355875
1 EARN 兑换 RUB
0.2895514875
1 EARN 兑换 INR
0.314185575
1 EARN 兑换 IDR
Rp60.1844166
1 EARN 兑换 KRW
5.0568164625
1 EARN 兑换 PHP
0.2044152
1 EARN 兑换 EGP
￡E.0.1823509875
1 EARN 兑换 BRL
R$0.0208159875
1 EARN 兑换 CAD
C$0.0050296125
1 EARN 兑换 BDT
0.4487736
1 EARN 兑换 NGN
5.8089087375
1 EARN 兑换 UAH
0.1525404375
1 EARN 兑换 VES
Bs0.35244
1 EARN 兑换 PKR
Rs1.0326859125
1 EARN 兑换 KZT
1.8807446625
1 EARN 兑换 THB
฿0.1196460375
1 EARN 兑换 TWD
NT$0.1101742125
1 EARN 兑换 AED
د.إ0.0134734875
1 EARN 兑换 CHF
Fr0.003010425
1 EARN 兑换 HKD
HK$0.0287826
1 EARN 兑换 MAD
.د.م0.0337387875
1 EARN 兑换 MXN
$0.07063485