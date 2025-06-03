HOLD 价格 (EARN)
今天 HOLD (EARN) 的实时价格为 0.00367125 USD。目前其市值为 $ 1.56M USD。EARN 兑换 USD 的价格为实时更新。
HOLD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- HOLD 当天价格变化为 -1.76%
- 其循环供应量为 422.75M USD
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今天内，HOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，HOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002999095。
在过去60天内，HOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005077797。
在过去90天内，HOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0023690116982976233。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.76%
|30天
|$ -0.0002999095
|-8.16%
|60天
|$ +0.0005077797
|+13.83%
|90天
|$ +0.0023690116982976233
|+181.92%
HOLD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.14%
-1.76%
-21.80%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$EARN is the best hyper deflationary reflection token on ETH. No contract sells or swap liquify function. Only a simple 2% reflection tax! A true reflection token giving all tokens back to holders!
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|1 EARN 兑换 VND
₫96.60894375
|1 EARN 兑换 AUD
A$0.005653725
|1 EARN 兑换 GBP
￡0.002716725
|1 EARN 兑换 EUR
€0.0031939875
|1 EARN 兑换 USD
$0.00367125
|1 EARN 兑换 MYR
RM0.0155661
|1 EARN 兑换 TRY
₺0.143692725
|1 EARN 兑换 JPY
¥0.525355875
|1 EARN 兑换 RUB
₽0.2895514875
|1 EARN 兑换 INR
₹0.314185575
|1 EARN 兑换 IDR
Rp60.1844166
|1 EARN 兑换 KRW
₩5.0568164625
|1 EARN 兑换 PHP
₱0.2044152
|1 EARN 兑换 EGP
￡E.0.1823509875
|1 EARN 兑换 BRL
R$0.0208159875
|1 EARN 兑换 CAD
C$0.0050296125
|1 EARN 兑换 BDT
৳0.4487736
|1 EARN 兑换 NGN
₦5.8089087375
|1 EARN 兑换 UAH
₴0.1525404375
|1 EARN 兑换 VES
Bs0.35244
|1 EARN 兑换 PKR
Rs1.0326859125
|1 EARN 兑换 KZT
₸1.8807446625
|1 EARN 兑换 THB
฿0.1196460375
|1 EARN 兑换 TWD
NT$0.1101742125
|1 EARN 兑换 AED
د.إ0.0134734875
|1 EARN 兑换 CHF
Fr0.003010425
|1 EARN 兑换 HKD
HK$0.0287826
|1 EARN 兑换 MAD
.د.م0.0337387875
|1 EARN 兑换 MXN
$0.07063485