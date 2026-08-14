HodlerRewards 今日价格

HodlerRewards (REWARD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 REWARD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 REWARD。

HodlerRewards 目前市值在 $ 11,107.7 排名第 #-，流通供应量为 148.68M REWARD。过去 24 小时内，REWARD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，REWARD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

HodlerRewards（REWARD）市场信息

市值 $ 11.11K$ 11.11K $ 11.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.21K$ 13.21K $ 13.21K 流通量 148.68M 148.68M 148.68M 总供应量 176,874,441.0 176,874,441.0 176,874,441.0

HodlerRewards 的当前市值为 $ 11.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。REWARD 的流通量为 148.68M，总供应量是 176874441.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.21K。