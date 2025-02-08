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HodlAssets 价格 (HODL)

USD

HodlAssets (HODL) 实时价格图表

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$0.00275578$0.00275578
+0.50%(1D)

今天 HodlAssets (HODL) 的价格

今天 HodlAssets (HODL) 的实时价格为 0.00274828 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HODL 兑换 USD 的价格为实时更新。
HodlAssets 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.15 USD
- HodlAssets 当天价格变化为 +0.29%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HodlAssets (HODL) 价格表现 USD

今天内，HodlAssets 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，HodlAssets 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006198498
在过去60天内，HodlAssets 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006377856
在过去90天内，HodlAssets 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014225001295459522

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.29%
30天$ +0.0006198498+22.55%
60天$ +0.0006377856+23.21%
90天$ +0.0014225001295459522+107.30%

HodlAssets (HODL) 价格分析

HodlAssets 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00268952
$ 0.00268952$ 0.00268952

$ 0.00284878
$ 0.00284878$ 0.00284878

$ 1.051
$ 1.051$ 1.051

+0.00%

+0.29%

-21.33%

HodlAssets (HODL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 0.15
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0.00
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什么是HodlAssets (HODL)

GalaxE by Hodl Assets is a forthcoming innovative NFT-social aggregator platform and marketplace. The platform enables non-fungible tokens to be created, purchased, and sold across multiple blockchains for the first time. GalaxE is also the first NFT-specific platform that will provide users with a vehicle for entering, exploring, and shaping the ever-expanding virtual consciousness known as the Metaverse. GalaxE's various partnerships will enable it to bring fashion, media, gaming, and social into the Metaverse and provide users with a wide variety of unique experiences. The GalaxE platform supports the Hodl token on Stellar and the wHodl on Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, and Fantom.

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HodlAssets (HODL) 资源

官网

大家还在问：关于 HodlAssets (HODL) 的其他问题

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HODL 兑换为当地货币

1 HODL 兑换 AUD
A$0.0043697652
1 HODL 兑换 GBP
0.002198624
1 HODL 兑换 EUR
0.0026383488
1 HODL 兑换 USD
$0.00274828
1 HODL 兑换 MYR
RM0.0122023632
1 HODL 兑换 TRY
0.0986082864
1 HODL 兑换 JPY
¥0.4160071436
1 HODL 兑换 RUB
0.2663358148
1 HODL 兑换 INR
0.2412440184
1 HODL 兑换 IDR
Rp45.0537632832
1 HODL 兑换 PHP
0.1594552056
1 HODL 兑换 EGP
￡E.0.1381560356
1 HODL 兑换 BRL
R$0.015940024
1 HODL 兑换 CAD
C$0.0039025576
1 HODL 兑换 BDT
0.3353451256
1 HODL 兑换 NGN
4.12035879
1 HODL 兑换 UAH
0.1139711716
1 HODL 兑换 VES
Bs0.1648968
1 HODL 兑换 PKR
Rs0.7670174652
1 HODL 兑换 KZT
1.402172456
1 HODL 兑换 THB
฿0.0930567608
1 HODL 兑换 TWD
NT$0.0902535152
1 HODL 兑换 CHF
Fr0.002473452
1 HODL 兑换 HKD
HK$0.0214091012
1 HODL 兑换 MAD
.د.م0.0275102828