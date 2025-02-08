HodlAssets 价格 (HODL)
今天 HodlAssets (HODL) 的实时价格为 0.00274828 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HODL 兑换 USD 的价格为实时更新。
HodlAssets 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.15 USD
- HodlAssets 当天价格变化为 +0.29%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，HodlAssets 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，HodlAssets 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006198498。
在过去60天内，HodlAssets 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006377856。
在过去90天内，HodlAssets 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0014225001295459522。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+0.29%
|30天
|$ +0.0006198498
|+22.55%
|60天
|$ +0.0006377856
|+23.21%
|90天
|$ +0.0014225001295459522
|+107.30%
HodlAssets 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.00%
+0.29%
-21.33%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
GalaxE by Hodl Assets is a forthcoming innovative NFT-social aggregator platform and marketplace. The platform enables non-fungible tokens to be created, purchased, and sold across multiple blockchains for the first time. GalaxE is also the first NFT-specific platform that will provide users with a vehicle for entering, exploring, and shaping the ever-expanding virtual consciousness known as the Metaverse. GalaxE's various partnerships will enable it to bring fashion, media, gaming, and social into the Metaverse and provide users with a wide variety of unique experiences. The GalaxE platform supports the Hodl token on Stellar and the wHodl on Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, and Fantom.
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|1 HODL 兑换 AUD
A$0.0043697652
|1 HODL 兑换 GBP
￡0.002198624
|1 HODL 兑换 EUR
€0.0026383488
|1 HODL 兑换 USD
$0.00274828
|1 HODL 兑换 MYR
RM0.0122023632
|1 HODL 兑换 TRY
₺0.0986082864
|1 HODL 兑换 JPY
¥0.4160071436
|1 HODL 兑换 RUB
₽0.2663358148
|1 HODL 兑换 INR
₹0.2412440184
|1 HODL 兑换 IDR
Rp45.0537632832
|1 HODL 兑换 PHP
₱0.1594552056
|1 HODL 兑换 EGP
￡E.0.1381560356
|1 HODL 兑换 BRL
R$0.015940024
|1 HODL 兑换 CAD
C$0.0039025576
|1 HODL 兑换 BDT
৳0.3353451256
|1 HODL 兑换 NGN
₦4.12035879
|1 HODL 兑换 UAH
₴0.1139711716
|1 HODL 兑换 VES
Bs0.1648968
|1 HODL 兑换 PKR
Rs0.7670174652
|1 HODL 兑换 KZT
₸1.402172456
|1 HODL 兑换 THB
฿0.0930567608
|1 HODL 兑换 TWD
NT$0.0902535152
|1 HODL 兑换 CHF
Fr0.002473452
|1 HODL 兑换 HKD
HK$0.0214091012
|1 HODL 兑换 MAD
.د.م0.0275102828