HODL Coin 今日价格

HODL Coin (HODL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.24%。当前 HODL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HODL。

HODL Coin 目前市值在 $ 14,255.61 排名第 #-，流通供应量为 999.61M HODL。过去 24 小时内，HODL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.061265，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HODL 在过去一小时内波动了 +0.10%，过去7 天内波动了 -4.74%。过去一天，总交易量达到 --。

HODL Coin（HODL）市场信息

市值 $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.26K$ 14.26K $ 14.26K 流通量 999.61M 999.61M 999.61M 总供应量 999,609,092.856363 999,609,092.856363 999,609,092.856363

HODL Coin 的当前市值为 $ 14.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HODL 的流通量为 999.61M，总供应量是 999609092.856363，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.26K。