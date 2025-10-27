HLP0（HLP0）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 1.016 24H最高价 $ 1.038 历史最高 $ 1.27 最低价 $ 0.72955 涨跌幅（1H） -0.10% 涨跌幅（1D） -0.08% 漲跌幅（7D） -0.06%

HLP0（HLP0）当前实时价格为 $1.027。过去 24 小时内，HLP0 的交易价格在 $ 1.016 至 $ 1.038 之间波动，市场活跃度显著。HLP0 的历史最高价为 $ 1.27，历史最低价为 $ 0.72955。

从短期表现来看，HLP0 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.10%，过去 24 小时内变动为 -0.08%，过去 7 天内累计变动为 -0.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

HLP0（HLP0）市场信息

市值 $ 445.01K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 445.01K 流通量 433.29K 总供应量 433,286.358737

HLP0 的当前市值为 $ 445.01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HLP0 的流通量为 433.29K，总供应量是 433286.358737，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 445.01K。