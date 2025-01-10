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hiveWater 价格 (HIVEWATER)

USD

hiveWater (HIVEWATER) 实时价格图表

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-0.10%(1D)

今天 hiveWater (HIVEWATER) 的价格

今天 hiveWater (HIVEWATER) 的实时价格为 0.02184999 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HIVEWATER 兑换 USD 的价格为实时更新。
hiveWater 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 122.42 USD
- hiveWater 当天价格变化为 -0.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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hiveWater (HIVEWATER) 价格表现 USD

今天内，hiveWater 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，hiveWater 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023630523
在过去60天内，hiveWater 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002494547
在过去90天内，hiveWater 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00023980873975176

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.14%
30天$ -0.0023630523-10.81%
60天$ -0.0002494547-1.14%
90天$ -0.00023980873975176-1.08%

hiveWater (HIVEWATER) 价格分析

hiveWater 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02176292
$ 0.02176292$ 0.02176292

$ 0.02211698
$ 0.02211698$ 0.02211698

$ 0.050793
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-0.38%

-0.14%

-2.05%

hiveWater (HIVEWATER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 122.42
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什么是hiveWater (HIVEWATER)

hiveWater provides scalable & sustainable liquidity for 1Hive's Honey token by serving as a proxy token for liquidity between Honey and other assets. The token is managed by the hiveWater garden, a DAO governed by HNY<>hiveWater liquidity pool tokens on Honeyswap.

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hiveWater (HIVEWATER) 资源

官网

大家还在问：关于 hiveWater (HIVEWATER) 的其他问题

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HIVEWATER 兑换为当地货币

1 HIVEWATER 兑换 AUD
A$0.0353969838
1 HIVEWATER 兑换 GBP
0.0176984919
1 HIVEWATER 兑换 EUR
0.0211944903
1 HIVEWATER 兑换 USD
$0.02184999
1 HIVEWATER 兑换 MYR
RM0.0981064551
1 HIVEWATER 兑换 TRY
0.7737081459
1 HIVEWATER 兑换 JPY
¥3.4555759185
1 HIVEWATER 兑换 RUB
2.2339429776
1 HIVEWATER 兑换 INR
1.881284139
1 HIVEWATER 兑换 IDR
Rp352.4191442097
1 HIVEWATER 兑换 PHP
1.2806279139
1 HIVEWATER 兑换 EGP
￡E.1.1045169945
1 HIVEWATER 兑换 BRL
R$0.133284939
1 HIVEWATER 兑换 CAD
C$0.0314639856
1 HIVEWATER 兑换 BDT
2.6652617802
1 HIVEWATER 兑换 NGN
33.8757874962
1 HIVEWATER 兑换 UAH
0.9238175772
1 HIVEWATER 兑换 VES
Bs1.15804947
1 HIVEWATER 兑换 PKR
Rs6.0845667153
1 HIVEWATER 兑换 KZT
11.530239723
1 HIVEWATER 兑换 THB
฿0.7579761531
1 HIVEWATER 兑换 TWD
NT$0.7217051697
1 HIVEWATER 兑换 CHF
Fr0.0198834909
1 HIVEWATER 兑换 HKD
HK$0.1699929222
1 HIVEWATER 兑换 MAD
.د.م0.2193738996