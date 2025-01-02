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HiveSwap 价格 (HIVP)

USD

HiveSwap (HIVP) 实时价格图表

$0.00346157
$0.00346157$0.00346157
+4.30%(1D)

今天 HiveSwap (HIVP) 的价格

今天 HiveSwap (HIVP) 的实时价格为 0.00346489 USD。目前其市值为 $ 2.15M USD。HIVP 兑换 USD 的价格为实时更新。
HiveSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 223.15K USD
- HiveSwap 当天价格变化为 +4.45%
- 其循环供应量为 621.25M USD

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HiveSwap (HIVP) 价格表现 USD

今天内，HiveSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00014759
在过去30天内，HiveSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0020177333
在过去60天内，HiveSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0023047789
在过去90天内，HiveSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00047686442280784

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00014759+4.45%
30天$ +0.0020177333+58.23%
60天$ +0.0023047789+66.52%
90天$ +0.00047686442280784+15.96%

HiveSwap (HIVP) 价格分析

HiveSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00331025
$ 0.00331025$ 0.00331025

$ 0.00357509
$ 0.00357509$ 0.00357509

$ 0.110994
$ 0.110994$ 0.110994

+0.64%

+4.45%

+4.79%

HiveSwap (HIVP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 223.15K
$ 223.15K$ 223.15K

621.25M
621.25M 621.25M

什么是HiveSwap (HIVP)

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HiveSwap (HIVP) 资源

官网

大家还在问：关于 HiveSwap (HIVP) 的其他问题

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HIVP 兑换为当地货币

1 HIVP 兑换 AUD
A$0.005543824
1 HIVP 兑换 GBP
0.002771912
1 HIVP 兑换 EUR
0.0033262944
1 HIVP 兑换 USD
$0.00346489
1 HIVP 兑换 MYR
RM0.0154880583
1 HIVP 兑换 TRY
0.1223452659
1 HIVP 兑换 JPY
¥0.5444381657
1 HIVP 兑换 RUB
0.3863005861
1 HIVP 兑换 INR
0.2970796686
1 HIVP 兑换 IDR
Rp55.8853147567
1 HIVP 兑换 PHP
0.2006864288
1 HIVP 兑换 EGP
￡E.0.1758778164
1 HIVP 兑换 BRL
R$0.0220020515
1 HIVP 兑换 CAD
C$0.0049894416
1 HIVP 兑换 BDT
0.414054355
1 HIVP 兑换 NGN
5.3635804222
1 HIVP 兑换 UAH
0.1457332734
1 HIVP 兑换 VES
Bs0.17670939
1 HIVP 兑换 PKR
Rs0.9651451095
1 HIVP 兑换 KZT
1.8188247077
1 HIVP 兑换 THB
฿0.1187764292
1 HIVP 兑换 TWD
NT$0.1139602321
1 HIVP 兑换 CHF
Fr0.003118401
1 HIVP 兑换 HKD
HK$0.0269221953
1 HIVP 兑换 MAD
.د.م0.034995389