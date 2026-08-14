Hive AI 今日价格

Hive AI (BUZZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.13%。当前 BUZZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BUZZ。

Hive AI 目前市值在 $ 303,811 排名第 #-，流通供应量为 999.83M BUZZ。过去 24 小时内，BUZZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.185533，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BUZZ 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 -1.99%。过去一天，总交易量达到 $ 659.12。

Hive AI（BUZZ）市场信息

市值 $ 303.81K$ 303.81K $ 303.81K 成交量（24H） $ 659.12$ 659.12 $ 659.12 完全稀释市值 $ 303.81K$ 303.81K $ 303.81K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,828,541.425295 999,828,541.425295 999,828,541.425295

Hive AI 的当前市值为 $ 303.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 659.12。BUZZ 的流通量为 999.83M，总供应量是 999828541.425295，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 303.81K。