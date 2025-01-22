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HitBTC 价格 (HIT)

USD

HitBTC (HIT) 实时价格图表

$0.274909
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+1.50%(1D)

今天 HitBTC (HIT) 的价格

今天 HitBTC (HIT) 的实时价格为 0.275321 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
HitBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.05M USD
- HitBTC 当天价格变化为 +1.74%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HitBTC (HIT) 价格表现 USD

今天内，HitBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00469699
在过去30天内，HitBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0075414827
在过去60天内，HitBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0252283515
在过去90天内，HitBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04173920037867184

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00469699+1.74%
30天$ +0.0075414827+2.74%
60天$ +0.0252283515+9.16%
90天$ +0.04173920037867184+17.87%

HitBTC (HIT) 价格分析

HitBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.269797
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$ 0.278005
$ 0.278005$ 0.278005

$ 6.34
$ 6.34$ 6.34

-0.22%

+1.74%

+0.14%

HitBTC (HIT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 3.05M
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什么是HitBTC (HIT)

HIT is the utility token of the largest spot trading exchange in the industry with over 800 trading pairs and 400+ spot instruments. We have created HIT to provide you seamless HitBTC experience and exclusive benefits for our upcoming products.

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HitBTC (HIT) 资源

官网

大家还在问：关于 HitBTC (HIT) 的其他问题

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HIT 兑换为当地货币

1 HIT 兑换 AUD
A$0.43776039
1 HIT 兑换 GBP
0.22301001
1 HIT 兑换 EUR
0.26155495
1 HIT 兑换 USD
$0.275321
1 HIT 兑换 MYR
RM1.22242524
1 HIT 兑换 TRY
9.81519365
1 HIT 兑换 JPY
¥42.93630995
1 HIT 兑换 RUB
27.2292469
1 HIT 兑换 INR
23.81801971
1 HIT 兑换 IDR
Rp4,440.66066863
1 HIT 兑换 PHP
16.11178492
1 HIT 兑换 EGP
￡E.13.84038667
1 HIT 兑换 BRL
R$1.65743242
1 HIT 兑换 CAD
C$0.39370903
1 HIT 兑换 BDT
33.33861989
1 HIT 兑换 NGN
426.85217198
1 HIT 兑换 UAH
11.59927373
1 HIT 兑换 VES
Bs15.142655
1 HIT 兑换 PKR
Rs76.34926651
1 HIT 兑换 KZT
143.4697731
1 HIT 兑换 THB
฿9.31961585
1 HIT 兑换 TWD
NT$9.02502238
1 HIT 兑换 CHF
Fr0.2477889
1 HIT 兑换 HKD
HK$2.14199738
1 HIT 兑换 MAD
.د.م2.74770358