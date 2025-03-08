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HIPPOP 价格 (HIP)

USD

HIPPOP (HIP) 实时价格图表

$0.00021595
$0.00021595$0.00021595
-50.40%(1D)

今天 HIPPOP (HIP) 的价格

今天 HIPPOP (HIP) 的实时价格为 0.00021929 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HIP 兑换 USD 的价格为实时更新。
HIPPOP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 7.76M USD
- HIPPOP 当天价格变化为 -49.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HIPPOP (HIP) 价格表现 USD

今天内，HIPPOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000216683180894118
在过去30天内，HIPPOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001832548
在过去60天内，HIPPOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000231932
在过去90天内，HIPPOP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00004118557615631886

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000216683180894118-49.70%
30天$ -0.0001832548-83.56%
60天$ -0.0000231932-10.57%
90天$ -0.00004118557615631886-15.81%

HIPPOP (HIP) 价格分析

HIPPOP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00020714
$ 0.00020714$ 0.00020714

$ 0.00047
$ 0.00047$ 0.00047

$ 0.171373
$ 0.171373$ 0.171373

-9.57%

-49.70%

-65.22%

HIPPOP (HIP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 7.76M
$ 7.76M$ 7.76M

0.00
0.00 0.00

什么是HIPPOP (HIP)

$HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases

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HIPPOP (HIP) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 HIPPOP (HIP) 的其他问题

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HIP 兑换为当地货币

1 HIP 兑换 AUD
A$0.0003464782
1 HIP 兑换 GBP
0.0001688533
1 HIP 兑换 EUR
0.0002017468
1 HIP 兑换 USD
$0.00021929
1 HIP 兑换 MYR
RM0.0009670689
1 HIP 兑换 TRY
0.0079909276
1 HIP 兑换 JPY
¥0.0324614987
1 HIP 兑换 RUB
0.0197361
1 HIP 兑换 INR
0.019100159
1 HIP 兑换 IDR
Rp3.5949174576
1 HIP 兑换 PHP
0.0126047892
1 HIP 兑换 EGP
￡E.0.0111114243
1 HIP 兑换 BRL
R$0.0012674962
1 HIP 兑换 CAD
C$0.0003135847
1 HIP 兑换 BDT
0.0266722427
1 HIP 兑换 NGN
0.3312528953
1 HIP 兑换 UAH
0.0090479054
1 HIP 兑换 VES
Bs0.01403456
1 HIP 兑换 PKR
Rs0.0614757586
1 HIP 兑换 KZT
0.1077042835
1 HIP 兑换 THB
฿0.0074032304
1 HIP 兑换 TWD
NT$0.0072014836
1 HIP 兑换 CHF
Fr0.0001929752
1 HIP 兑换 HKD
HK$0.0017038833
1 HIP 兑换 MAD
.د.م0.0021336917
1 HIP 兑换 MXN
$0.0044428154