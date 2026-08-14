Hipo Staked GRAM 今日价格

Hipo Staked GRAM (HGRAM) 今日实时价格为 $ 1.26，过去 24 小时内变化了 16.77%。当前 HGRAM 兑 USD 的汇率为 $ 1.26 每 HGRAM。

Hipo Staked GRAM 目前市值在 $ 8,742,640 排名第 #-，流通供应量为 6.95M HGRAM。过去 24 小时内，HGRAM 的交易价格在 $ 1.24（低点）和 $ 1.53（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 8.35，而历史最低价为 $ 0.63713。

短期表现方面，HGRAM 在过去一小时内波动了 -0.48%，过去7 天内波动了 -11.77%。过去一天，总交易量达到 $ 89.78。

Hipo Staked GRAM（HGRAM）市场信息

市值 $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M 成交量（24H） $ 89.78$ 89.78 $ 89.78 完全稀释市值 $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M 流通量 6.95M 6.95M 6.95M 总供应量 7,198,268.524804975 7,198,268.524804975 7,198,268.524804975

Hipo Staked GRAM 的当前市值为 $ 8.74M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 89.78。HGRAM 的流通量为 6.95M，总供应量是 7198268.524804975，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.06M。