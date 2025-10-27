hikikomori（HIKI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00011665 至 $ 0.00014617
24H最低价 $ 0.00011665
24H最高价 $ 0.00014617
历史最高 $ 0.0008482
最低价 $ 0.00007489
涨跌幅（1H） +5.87%
涨跌幅（1D） +22.60%
漲跌幅（7D） -26.42%

hikikomori（HIKI）当前实时价格为 $0.00014616。过去 24 小时内，HIKI 的交易价格在 $ 0.00011665 至 $ 0.00014617 之间波动，市场活跃度显著。HIKI 的历史最高价为 $ 0.0008482，历史最低价为 $ 0.00007489。

从短期表现来看，HIKI 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.87%，过去 24 小时内变动为 +22.60%，过去 7 天内累计变动为 -26.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

hikikomori（HIKI）市场信息

市值 $ 146.17K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 146.17K
流通量 1.00B
总供应量 1,000,000,000.0

hikikomori 的当前市值为 $ 146.17K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HIKI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 146.17K。