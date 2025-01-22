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HighNoon 价格 (NOON)

USD

HighNoon (NOON) 实时价格图表

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今天 HighNoon (NOON) 的价格

今天 HighNoon (NOON) 的实时价格为 0.04841169 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。NOON 兑换 USD 的价格为实时更新。
HighNoon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 12.14 USD
- HighNoon 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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HighNoon (NOON) 价格表现 USD

今天内，HighNoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，HighNoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0059599873
在过去60天内，HighNoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0139188595
在过去90天内，HighNoon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.04592946819973056

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0059599873-12.31%
60天$ -0.0139188595-28.75%
90天$ -0.04592946819973056-48.68%

HighNoon (NOON) 价格分析

HighNoon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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HighNoon (NOON) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是HighNoon (NOON)

"High Noon" is an Ethereum-based top-down battle royale game with a Western theme.

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HighNoon (NOON) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 HighNoon (NOON) 的其他问题

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NOON 兑换为当地货币

1 NOON 兑换 AUD
A$0.0769745871
1 NOON 兑换 GBP
0.0392134689
1 NOON 兑换 EUR
0.0459911055
1 NOON 兑换 USD
$0.04841169
1 NOON 兑换 MYR
RM0.2149479036
1 NOON 兑换 TRY
1.7258767485
1 NOON 兑换 JPY
¥7.5498030555
1 NOON 兑换 RUB
4.787916141
1 NOON 兑换 INR
4.1880953019
1 NOON 兑换 IDR
Rp780.8336003607
1 NOON 兑换 PHP
2.8330520988
1 NOON 兑换 EGP
￡E.2.4336556563
1 NOON 兑换 BRL
R$0.2914383738
1 NOON 兑换 CAD
C$0.0692287167
1 NOON 兑换 BDT
5.8621715421
1 NOON 兑换 NGN
75.0565159422
1 NOON 兑换 UAH
2.0395844997
1 NOON 兑换 VES
Bs2.66264295
1 NOON 兑换 PKR
Rs13.4250457539
1 NOON 兑换 KZT
25.227331659
1 NOON 兑换 THB
฿1.6387357065
1 NOON 兑换 TWD
NT$1.5869351982
1 NOON 兑换 CHF
Fr0.043570521
1 NOON 兑换 HKD
HK$0.3766429482
1 NOON 兑换 MAD
.د.م0.4831486662