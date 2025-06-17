High Growth ETH 价格 (HGETH)
今天 High Growth ETH (HGETH) 的实时价格为 2,609.36 USD。目前其市值为 $ 48.23M USD。HGETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
High Growth ETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- High Growth ETH 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 19.03K USD
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今天内，High Growth ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，High Growth ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，High Growth ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，High Growth ETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
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|涨跌幅 (USD)
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High Growth ETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
hgETH (High Growth Ethereum) is an innovative DeFi protocol designed to optimize Ethereum (ETH) staking by providing users with higher yield opportunities through a combination of advanced staking strategies and additional liquidity. The project aims to maximize returns for users by utilizing cutting-edge technology to enhance staking efficiency while maintaining security and scalability. hgETH offers users an opportunity to earn superior rewards compared to traditional Ethereum staking, with a focus on driving high growth within the Ethereum ecosystem.
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|1 HGETH 兑换 VND
₫68,665,308.4
|1 HGETH 兑换 AUD
A$3,966.2272
|1 HGETH 兑换 GBP
￡1,904.8328
|1 HGETH 兑换 EUR
€2,244.0496
|1 HGETH 兑换 USD
$2,609.36
|1 HGETH 兑换 MYR
RM11,063.6864
|1 HGETH 兑换 TRY
₺102,782.6904
|1 HGETH 兑换 JPY
¥377,496.1112
|1 HGETH 兑换 RUB
₽204,573.824
|1 HGETH 兑换 INR
₹225,031.2064
|1 HGETH 兑换 IDR
Rp42,776,386.5984
|1 HGETH 兑换 KRW
₩3,559,819.38
|1 HGETH 兑换 PHP
₱147,741.9632
|1 HGETH 兑换 EGP
￡E.130,989.872
|1 HGETH 兑换 BRL
R$14,325.3864
|1 HGETH 兑换 CAD
C$3,522.636
|1 HGETH 兑换 BDT
৳318,968.1664
|1 HGETH 兑换 NGN
₦4,033,000.7224
|1 HGETH 兑换 UAH
₴108,418.908
|1 HGETH 兑换 VES
Bs266,154.72
|1 HGETH 兑换 PKR
Rs738,553.2544
|1 HGETH 兑换 KZT
₸1,337,427.468
|1 HGETH 兑换 THB
฿84,830.2936
|1 HGETH 兑换 TWD
NT$76,976.12
|1 HGETH 兑换 AED
د.إ9,576.3512
|1 HGETH 兑换 CHF
Fr2,113.5816
|1 HGETH 兑换 HKD
HK$20,457.3824
|1 HGETH 兑换 MAD
.د.م23,771.2696
|1 HGETH 兑换 MXN
$49,395.1848