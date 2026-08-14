Hifi Finance 今日价格

Hifi Finance (HIFI) 今日实时价格为 $ 0.00128967，过去 24 小时内变化了 7.64%。当前 HIFI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00128967 每 HIFI。

Hifi Finance 目前市值在 $ 178,306 排名第 #-，流通供应量为 138.26M HIFI。过去 24 小时内，HIFI 的交易价格在 $ 0.00128861（低点）和 $ 0.00146165（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.63，而历史最低价为 $ 0.00127923。

短期表现方面，HIFI 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -25.80%。过去一天，总交易量达到 $ 0.54。

Hifi Finance（HIFI）市场信息

市值 $ 178.31K$ 178.31K $ 178.31K 成交量（24H） $ 0.54$ 0.54 $ 0.54 完全稀释市值 $ 183.11K$ 183.11K $ 183.11K 流通量 138.26M 138.26M 138.26M 总供应量 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834 141,983,852.2538834

Hifi Finance 的当前市值为 $ 178.31K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.54。HIFI 的流通量为 138.26M，总供应量是 141983852.2538834，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 183.11K。