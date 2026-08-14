hi Dollar 今日价格

hi Dollar (HI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.42%。当前 HI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HI。

hi Dollar 目前市值在 $ 1,604,042 排名第 #-，流通供应量为 65.86B HI。过去 24 小时内，HI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.57，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.43%。过去一天，总交易量达到 --。

hi Dollar（HI）市场信息

市值 $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M 流通量 65.86B 65.86B 65.86B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

hi Dollar 的当前市值为 $ 1.60M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HI 的流通量为 65.86B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.44M。