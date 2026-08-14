Hex Trust Wrapped XRP 今日价格

Hex Trust Wrapped XRP (WXRP) 今日实时价格为 $ 1.009，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 WXRP 兑 USD 的汇率为 $ 1.009 每 WXRP。

Hex Trust Wrapped XRP 目前市值在 $ 50,570,551 排名第 #-，流通供应量为 50.00M WXRP。过去 24 小时内，WXRP 的交易价格在 $ 0.977583（低点）和 $ 1.014（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.55，而历史最低价为 $ 0.977583。

短期表现方面，WXRP 在过去一小时内波动了 -0.14%，过去7 天内波动了 -1.34%。过去一天，总交易量达到 $ 34.43K。

Hex Trust Wrapped XRP（WXRP）市场信息

市值 $ 50.57M$ 50.57M $ 50.57M 成交量（24H） $ 34.43K$ 34.43K $ 34.43K 完全稀释市值 $ 50.57M$ 50.57M $ 50.57M 流通量 50.00M 50.00M 50.00M 总供应量 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Hex Trust Wrapped XRP 的当前市值为 $ 50.57M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.43K。WXRP 的流通量为 50.00M，总供应量是 50000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.57M。