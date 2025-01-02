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Hex Orange Address 价格 (HOA)

USD

Hex Orange Address (HOA) 实时价格图表

$0.01279255
$0.01279255$0.01279255
-1.90%(1D)

今天 Hex Orange Address (HOA) 的价格

今天 Hex Orange Address (HOA) 的实时价格为 0.01279255 USD。目前其市值为 $ 1.92M USD。HOA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hex Orange Address 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.20K USD
- Hex Orange Address 当天价格变化为 -1.98%
- 其循环供应量为 150.17M USD

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Hex Orange Address (HOA) 价格表现 USD

今天内，Hex Orange Address 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00025899533273816
在过去30天内，Hex Orange Address 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056174556
在过去60天内，Hex Orange Address 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0078227134
在过去90天内，Hex Orange Address 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.011547207501529807

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00025899533273816-1.98%
30天$ -0.0056174556-43.91%
60天$ -0.0078227134-61.15%
90天$ -0.011547207501529807-47.44%

Hex Orange Address (HOA) 价格分析

Hex Orange Address 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01202478
$ 0.01202478$ 0.01202478

$ 0.01315112
$ 0.01315112$ 0.01315112

$ 0.073213
$ 0.073213$ 0.073213

+0.26%

-1.98%

-15.43%

Hex Orange Address (HOA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

$ 6.20K
$ 6.20K$ 6.20K

150.17M
150.17M 150.17M

什么是Hex Orange Address (HOA)

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Hex Orange Address (HOA) 资源

官网

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HOA 兑换为当地货币

1 HOA 兑换 AUD
A$0.02046808
1 HOA 兑换 GBP
0.01023404
1 HOA 兑换 EUR
0.012280848
1 HOA 兑换 USD
$0.01279255
1 HOA 兑换 MYR
RM0.0571826985
1 HOA 兑换 TRY
0.4517049405
1 HOA 兑换 JPY
¥2.0100933815
1 HOA 兑换 RUB
1.4262413995
1 HOA 兑换 INR
1.096833237
1 HOA 兑换 IDR
Rp206.3314227265
1 HOA 兑换 PHP
0.740944496
1 HOA 兑换 EGP
￡E.0.649349838
1 HOA 兑换 BRL
R$0.0812326925
1 HOA 兑换 CAD
C$0.018421272
1 HOA 兑换 BDT
1.528709725
1 HOA 兑换 NGN
19.802611549
1 HOA 兑换 UAH
0.538054653
1 HOA 兑换 VES
Bs0.65242005
1 HOA 兑换 PKR
Rs3.5633648025
1 HOA 兑换 KZT
6.7151932715
1 HOA 兑换 THB
฿0.438528614
1 HOA 兑换 TWD
NT$0.4207469695
1 HOA 兑换 CHF
Fr0.011513295
1 HOA 兑换 HKD
HK$0.0993981135
1 HOA 兑换 MAD
.د.م0.129204755