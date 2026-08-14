Heurist 今日价格

Heurist (HEU) 今日实时价格为 $ 0,00190373，过去 24 小时内变化了 28,37%。当前 HEU 兑 USD 的汇率为 $ 0,00190373 每 HEU。

Heurist 目前市值在 $ 373.534 排名第 #-，流通供应量为 200,94M HEU。过去 24 小时内，HEU 的交易价格在 $ 0,00117205（低点）和 $ 0,00269876（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,461144，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HEU 在过去一小时内波动了 +12,87%，过去7 天内波动了 +111,72%。过去一天，总交易量达到 $ 2,70K。

Heurist（HEU）市场信息

市值 $ 373,53K$ 373,53K $ 373,53K 成交量（24H） $ 2,70K$ 2,70K $ 2,70K 完全稀释市值 $ 1,86M$ 1,86M $ 1,86M 流通量 200,94M 200,94M 200,94M 总供应量 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Heurist 的当前市值为 $ 373,53K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2,70K。HEU 的流通量为 200,94M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1,86M。