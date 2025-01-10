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Heroes TD 价格 (HTD)

USD

Heroes TD (HTD) 实时价格图表

$0.0050277
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-0.70%(1D)

今天 Heroes TD (HTD) 的价格

今天 Heroes TD (HTD) 的实时价格为 0.00501769 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HTD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Heroes TD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 155.45 USD
- Heroes TD 当天价格变化为 -0.31%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Heroes TD (HTD) 价格表现 USD

今天内，Heroes TD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Heroes TD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001465080
在过去60天内，Heroes TD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012604678
在过去90天内，Heroes TD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002441255332868515

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.31%
30天$ -0.0001465080-2.91%
60天$ -0.0012604678-25.12%
90天$ -0.002441255332868515-32.72%

Heroes TD (HTD) 价格分析

Heroes TD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00500517
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$ 0.00512247
$ 0.00512247$ 0.00512247

$ 6.16
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-1.56%

-0.31%

-2.48%

Heroes TD (HTD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 155.45
$ 155.45$ 155.45

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什么是Heroes TD (HTD)

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Heroes TD (HTD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Heroes TD (HTD) 的其他问题

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HTD 兑换为当地货币

1 HTD 兑换 AUD
A$0.0081286578
1 HTD 兑换 GBP
0.0040643289
1 HTD 兑换 EUR
0.0048671593
1 HTD 兑换 USD
$0.00501769
1 HTD 兑换 MYR
RM0.0225294281
1 HTD 兑换 TRY
0.1776764029
1 HTD 兑换 JPY
¥0.7935476735
1 HTD 兑换 RUB
0.5130086256
1 HTD 兑换 INR
0.432023109
1 HTD 兑换 IDR
Rp80.9304725407
1 HTD 兑换 PHP
0.2940868109
1 HTD 兑换 EGP
￡E.0.2536442295
1 HTD 兑换 BRL
R$0.030607909
1 HTD 兑换 CAD
C$0.0072254736
1 HTD 兑换 BDT
0.6120578262
1 HTD 兑换 NGN
7.7793262222
1 HTD 兑换 UAH
0.2121479332
1 HTD 兑换 VES
Bs0.26593757
1 HTD 兑换 PKR
Rs1.3972761343
1 HTD 兑换 KZT
2.647835013
1 HTD 兑换 THB
฿0.1740636661
1 HTD 兑换 TWD
NT$0.1657343007
1 HTD 兑换 CHF
Fr0.0045660979
1 HTD 兑换 HKD
HK$0.0390376282
1 HTD 兑换 MAD
.د.م0.0503776076