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Hermez Network 价格 (HEZ)

USD

Hermez Network (HEZ) 实时价格图表

$3.81
$3.81$3.81
+0.10%(1D)

今天 Hermez Network (HEZ) 的价格

今天 Hermez Network (HEZ) 的实时价格为 3.81 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。HEZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hermez Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 60.52K USD
- Hermez Network 当天价格变化为 +0.16%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Hermez Network (HEZ) 价格表现 USD

今天内，Hermez Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00615061
在过去30天内，Hermez Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2201040810
在过去60天内，Hermez Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2274421410
在过去90天内，Hermez Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0237463698498007

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00615061+0.16%
30天$ -0.2201040810-5.77%
60天$ -0.2274421410-5.96%
90天$ -0.0237463698498007-0.61%

Hermez Network (HEZ) 价格分析

Hermez Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

$ 3.84
$ 3.84$ 3.84

$ 10.3
$ 10.3$ 10.3

-0.78%

+0.16%

-1.84%

Hermez Network (HEZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.52K
$ 60.52K$ 60.52K

0.00
0.00 0.00

什么是Hermez Network (HEZ)

Hermez is a decentralized zk-rollup focused on scaling payments and token transfers on top of Ethereum.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Hermez Network (HEZ) 资源

官网

大家还在问：关于 Hermez Network (HEZ) 的其他问题

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HEZ 兑换为当地货币

1 HEZ 兑换 AUD
A$6.1722
1 HEZ 兑换 GBP
3.0861
1 HEZ 兑换 EUR
3.6957
1 HEZ 兑换 USD
$3.81
1 HEZ 兑换 MYR
RM17.1069
1 HEZ 兑换 TRY
134.9121
1 HEZ 兑换 JPY
¥602.5515
1 HEZ 兑换 RUB
389.5344
1 HEZ 兑换 INR
328.041
1 HEZ 兑换 IDR
Rp61,451.6043
1 HEZ 兑换 PHP
223.3041
1 HEZ 兑换 EGP
￡E.192.5955
1 HEZ 兑换 BRL
R$23.241
1 HEZ 兑换 CAD
C$5.4864
1 HEZ 兑换 BDT
464.7438
1 HEZ 兑换 NGN
5,906.9478
1 HEZ 兑换 UAH
161.0868
1 HEZ 兑换 VES
Bs201.93
1 HEZ 兑换 PKR
Rs1,060.9707
1 HEZ 兑换 KZT
2,010.537
1 HEZ 兑换 THB
฿132.1689
1 HEZ 兑换 TWD
NT$125.8443
1 HEZ 兑换 CHF
Fr3.4671
1 HEZ 兑换 HKD
HK$29.6418
1 HEZ 兑换 MAD
.د.م38.2524