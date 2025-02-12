Hermetica USDh 价格 (USDH)
今天 Hermetica USDh (USDH) 的实时价格为 0.995116 USD。目前其市值为 $ 4.79M USD。USDH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hermetica USDh 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.80K USD
- Hermetica USDh 当天价格变化为 +194.94%
- 其循环供应量为 4.82M USD
在获取 MEXC 上从 USDH兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 USDH 价格信息的首选平台。
今天内，Hermetica USDh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.657717。
在过去30天内，Hermetica USDh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Hermetica USDh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Hermetica USDh 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.657717
|+194.94%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Hermetica USDh 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.06%
+194.94%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 USDH 兑换 AUD
A$1.57228328
|1 USDH 兑换 GBP
￡0.7960928
|1 USDH 兑换 EUR
€0.95531136
|1 USDH 兑换 USD
$0.995116
|1 USDH 兑换 MYR
RM4.44816852
|1 USDH 兑换 TRY
₺35.8739318
|1 USDH 兑换 JPY
¥152.81001296
|1 USDH 兑换 RUB
₽96.04859632
|1 USDH 兑换 INR
₹86.36611764
|1 USDH 兑换 IDR
Rp16,313.37443904
|1 USDH 兑换 PHP
₱57.87594656
|1 USDH 兑换 EGP
￡E.50.2036022
|1 USDH 兑换 BRL
R$5.73186816
|1 USDH 兑换 CAD
C$1.41306472
|1 USDH 兑换 BDT
৳120.4587918
|1 USDH 兑换 NGN
₦1,494.166674
|1 USDH 兑换 UAH
₴41.48638604
|1 USDH 兑换 VES
Bs59.70696
|1 USDH 兑换 PKR
Rs277.64731516
|1 USDH 兑换 KZT
₸501.81709648
|1 USDH 兑换 THB
฿33.99316256
|1 USDH 兑换 TWD
NT$32.66965828
|1 USDH 兑换 CHF
Fr0.90555556
|1 USDH 兑换 HKD
HK$7.75195364
|1 USDH 兑换 MAD
.د.م9.96111116