Hermes OS 今日价格

Hermes OS (HERMESOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.10%。当前 HERMESOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HERMESOS。

Hermes OS 目前市值在 $ 80,136 排名第 #-，流通供应量为 100.00B HERMESOS。过去 24 小时内，HERMESOS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HERMESOS 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -6.98%。过去一天，总交易量达到 --。

Hermes OS（HERMESOS）市场信息

市值 $ 80.14K$ 80.14K $ 80.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 80.14K$ 80.14K $ 80.14K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Hermes OS 的当前市值为 $ 80.14K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HERMESOS 的流通量为 100.00B，总供应量是 99999999999.99998，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.14K。