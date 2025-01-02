Hercules Token 价格 (TORCH)
今天 Hercules Token (TORCH) 的实时价格为 0.761296 USD。目前其市值为 $ 2.32M USD。TORCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hercules Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.50K USD
- Hercules Token 当天价格变化为 +2.00%
- 其循环供应量为 3.04M USD
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今天内，Hercules Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01490083。
在过去30天内，Hercules Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2093956828。
在过去60天内，Hercules Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1187110930。
在过去90天内，Hercules Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1127781581113352。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01490083
|+2.00%
|30天
|$ -0.2093956828
|-27.50%
|60天
|$ +0.1187110930
|+15.59%
|90天
|$ +0.1127781581113352
|+17.39%
Hercules Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.08%
+2.00%
-3.61%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Hercules is a sophisticated, flexible clAMM DEX on Metis Andromeda also featuring a Launchpad. With multiple v3 strategies, trusted-party integrations, dynamic fees, and a dual-token economy, Hercules is tailored to project-owned liquidity.
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|1 TORCH 兑换 AUD
A$1.2180736
|1 TORCH 兑换 GBP
￡0.6090368
|1 TORCH 兑换 EUR
€0.73084416
|1 TORCH 兑换 USD
$0.761296
|1 TORCH 兑换 MYR
RM3.40299312
|1 TORCH 兑换 TRY
₺26.88136176
|1 TORCH 兑换 JPY
¥119.62244048
|1 TORCH 兑换 RUB
₽84.87689104
|1 TORCH 兑换 INR
₹65.27351904
|1 TORCH 兑换 IDR
Rp12,278.96602288
|1 TORCH 兑换 PHP
₱44.08665136
|1 TORCH 兑换 EGP
￡E.38.64338496
|1 TORCH 兑换 BRL
R$4.8342296
|1 TORCH 兑换 CAD
C$1.09626624
|1 TORCH 兑换 BDT
৳90.974872
|1 TORCH 兑换 NGN
₦1,178.47098208
|1 TORCH 兑换 UAH
₴32.02010976
|1 TORCH 兑换 VES
Bs38.826096
|1 TORCH 兑换 PKR
Rs212.0590008
|1 TORCH 兑换 KZT
₸399.62710928
|1 TORCH 兑换 THB
฿26.09722688
|1 TORCH 兑换 TWD
NT$25.03902544
|1 TORCH 兑换 CHF
Fr0.6851664
|1 TORCH 兑换 HKD
HK$5.91526992
|1 TORCH 兑换 MAD
.د.م7.6890896