Hera Finance 价格 (HERA)
今天 Hera Finance (HERA) 的实时价格为 1.56 USD。目前其市值为 $ 6.62M USD。HERA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hera Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 60.50K USD
- Hera Finance 当天价格变化为 +13.00%
- 其循环供应量为 4.24M USD
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今天内，Hera Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.179706。
在过去30天内，Hera Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2382212960。
在过去60天内，Hera Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0960024920。
在过去90天内，Hera Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.311857129703596。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.179706
|+13.00%
|30天
|$ +1.2382212960
|+79.37%
|60天
|$ +1.0960024920
|+70.26%
|90天
|$ +0.311857129703596
|+24.99%
Hera Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.72%
+13.00%
+4.22%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs.
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|1 HERA 兑换 AUD
A$2.496
|1 HERA 兑换 GBP
￡1.248
|1 HERA 兑换 EUR
€1.4976
|1 HERA 兑换 USD
$1.56
|1 HERA 兑换 MYR
RM6.9732
|1 HERA 兑换 TRY
₺55.0836
|1 HERA 兑换 JPY
¥245.1228
|1 HERA 兑换 RUB
₽173.9244
|1 HERA 兑换 INR
₹133.77
|1 HERA 兑换 IDR
Rp25,161.2868
|1 HERA 兑换 PHP
₱90.3396
|1 HERA 兑换 EGP
￡E.79.2012
|1 HERA 兑换 BRL
R$9.906
|1 HERA 兑换 CAD
C$2.2464
|1 HERA 兑换 BDT
৳186.42
|1 HERA 兑换 NGN
₦2,414.8488
|1 HERA 兑换 UAH
₴65.6136
|1 HERA 兑换 VES
Bs79.56
|1 HERA 兑换 PKR
Rs434.538
|1 HERA 兑换 KZT
₸818.8908
|1 HERA 兑换 THB
฿53.4768
|1 HERA 兑换 TWD
NT$51.3084
|1 HERA 兑换 CHF
Fr1.404
|1 HERA 兑换 HKD
HK$12.1212
|1 HERA 兑换 MAD
.د.م15.756