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Hera Finance 价格 (HERA)

USD

Hera Finance (HERA) 实时价格图表

$1.56
$1.56$1.56
+12.90%(1D)

今天 Hera Finance (HERA) 的价格

今天 Hera Finance (HERA) 的实时价格为 1.56 USD。目前其市值为 $ 6.62M USD。HERA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Hera Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 60.50K USD
- Hera Finance 当天价格变化为 +13.00%
- 其循环供应量为 4.24M USD

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Hera Finance (HERA) 价格表现 USD

今天内，Hera Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.179706
在过去30天内，Hera Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2382212960
在过去60天内，Hera Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0960024920
在过去90天内，Hera Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.311857129703596

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.179706+13.00%
30天$ +1.2382212960+79.37%
60天$ +1.0960024920+70.26%
90天$ +0.311857129703596+24.99%

Hera Finance (HERA) 价格分析

Hera Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 10.45
$ 10.45$ 10.45

-0.72%

+13.00%

+4.22%

Hera Finance (HERA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 6.62M
$ 6.62M$ 6.62M

$ 60.50K
$ 60.50K$ 60.50K

4.24M
4.24M 4.24M

什么是Hera Finance (HERA)

Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs.

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Hera Finance (HERA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Hera Finance (HERA) 的其他问题

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HERA 兑换为当地货币

1 HERA 兑换 AUD
A$2.496
1 HERA 兑换 GBP
1.248
1 HERA 兑换 EUR
1.4976
1 HERA 兑换 USD
$1.56
1 HERA 兑换 MYR
RM6.9732
1 HERA 兑换 TRY
55.0836
1 HERA 兑换 JPY
¥245.1228
1 HERA 兑换 RUB
173.9244
1 HERA 兑换 INR
133.77
1 HERA 兑换 IDR
Rp25,161.2868
1 HERA 兑换 PHP
90.3396
1 HERA 兑换 EGP
￡E.79.2012
1 HERA 兑换 BRL
R$9.906
1 HERA 兑换 CAD
C$2.2464
1 HERA 兑换 BDT
186.42
1 HERA 兑换 NGN
2,414.8488
1 HERA 兑换 UAH
65.6136
1 HERA 兑换 VES
Bs79.56
1 HERA 兑换 PKR
Rs434.538
1 HERA 兑换 KZT
818.8908
1 HERA 兑换 THB
฿53.4768
1 HERA 兑换 TWD
NT$51.3084
1 HERA 兑换 CHF
Fr1.404
1 HERA 兑换 HKD
HK$12.1212
1 HERA 兑换 MAD
.د.م15.756